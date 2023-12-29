بكين تعين وزيرا للدفاع

أفادت وكالة شينخوا بأن البرلمان الصيني عين اليوم الجمعة، القائد العام للقوات البحرية الصينية دونغ جون، في منصب وزير الدفاع.

وذكرت الوكالة أن الأدميرال دونغ جون، شغل منصب القائد الأعلى لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني منذ عام 2021.

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ونوهت الوكالة بأنه تم اتخاذ القرار خلال الجلسة السابعة للجنة الدائمة للبرلمان الصيني بتشكيلته الرابعة عشرة، التي عقدت في بكين يومي 25 و29 ديسمبر.

وجاء قرار تعيين دونغ جون في منصب وزير الدفاع، بعد أكثر من شهرين من إعلان إعفاء وزير الدفاع السابق لي شانغ فو من منصبه. ولم يتم تحديد أسباب إقالة لي شانغ فو، الذي لم يظهر بشكل علني منذ أواخر أغسطس، عندما ألقى كلمة أمام منتدى السلام والأمن الصيني - الإفريقي.

الأدميرال دونغ جون

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 15 سبتمبر، نقلا عن مصادر أمريكية أن لي شانغ فو يخضع للتحقيق بتهمة الفساد ومن المرجح أن تتم إقالته، لكن ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع في الصين، أكدوا أنهم ليسوا على علم بالوضع المحيط بالسيد لي شانغ فو.

المصدر: نوفوستي