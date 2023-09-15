 
مباشر
عاجل
بوتين: روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا وإذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة

الخارجية الصينية: ليست لدينا أي معلومات حول فقدان وزير الدفاع لي شانغ فو

أخبار العالم

الخارجية الصينية: ليست لدينا أي معلومات حول فقدان وزير الدفاع لي شانغ فو
Sputnik
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1uq

رفضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، التعليق على تقارير تناقلتها وسائل الإعلام الغربية حول "فقدان وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو".

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الصيني في بيلاروس
وزير الدفاع الصيني في بيلاروس

وردا على طلب التعليق، أجابت ماو نينغ: "لا أعرف شيئا عن الوضع الذي ذكرته".

وكتبت صحيفة "فايننشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الولايات المتحدة "تعتقد أنه من الممكن أنه تمت إقالة لي شانغفو الذي لم يظهر علنا منذ أسبوعين، وربما هو قيد التحقيق".

من جهتها أفادت المواقع الصينية بأن لي شانغ فو لا يزال يحتفظ بجميع مناصبه، بما فيها منصب عضو المجلس العسكري المركزي الصيني.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"