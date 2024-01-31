لافروف يسلم منسق جنوب إفريقيا في "بريكس" وسام الصداقة

قام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتسليم أنيل سوكلال سفير المهمات الخاصة بخارجية جنوب إفريقيا ومنسق (شيربا) هذه الجمهورية بمجموعة "بريكس"، وسام الصداقة.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع في ديسمبر 2023، على المرسوم الخاص بذلك.

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وقال لافروف، خلال جلسة ضمن الاجتماع الأول لمنسقي "بريكس" ومساعديهم في موسكو: "أود القيام بمهمة مهمة نيابة عن رئيس الدولة وتقديم وسام الصداقة إلى السفير بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، وشيربا هذه الجمهورية في بريكس، السيد أنيل سوكلال".

وأضاف سيرغي لافروف، أن روسيا تعرف سوكلال كدبلوماسي مبدئي، يؤمن بضرورة توفير الرخاء المشترك للبشرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن سوكلال، وقف خلف العديد من المبادرات التي درجت ضمن مجموعة بريكس.

وقال: "لن أكشف سرا إذا قلت إن أنيل سوكلال، يعتبر صديقا عظيما لجميع البلدان الممثلة هنا وأود بشكل خاص أن أسلط الضوء على صداقة رفاقه الروس معه. لقد زار روسيا مرات عديدة، وهو جيدا يعرف تقاليدنا الوطنية بجميع أشكالها، وسمح بتسهيل ذلك انعقاد الكثير من فعاليات بريكس هنا خلال سنوات رئاستنا السابقة".

وأشار لافروف إلى أن موسكو، تقدر بشدة التزام سوكلال بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا.

المصدر: تاس