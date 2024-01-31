شي يتسلم أوراق اعتماد سفير "طالبان"

أفادت الخارجية الصينية بأن الرئيس شي جين بينغ تسلم الثلاثاء أوراق اعتماد 42 سفيرا لدى الصين، ومن بينهم بلال کريمي سفير أفغانستان الذي أرسلته حكومة "طالبان" إلى بكين.

ووصفت وسائل إعلام صينية الحدث بأنه يمثل "خطوة أخرى من جمهورية الصين تجاه العلاقات الطيبة مع أفغانستان".

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🔴 أثناء تسلم الرئيس شي جين بينغ أوراق اعتماد 42 سفيرا جديد لدى الصين، كان من بينهم أوراق الاعتماد التي قدمها السفير الذي أرسلته حكومة طالبان الأفغانية إلى بكين، مما يمثل خطوة أخرى من جمهورية الصين تجاه العلاقات الطيبة مع أفغانستان. pic.twitter.com/04QCOyB3Tx — الصين بالعربية (@mog_china) January 31, 2024

وشغل كريمي في السابق منصب نائب المتحدث باسم حكومة "طالبان".

رسميا اعتمد اليوم رئيس جمهورية #الصين الشعبية سفير إمارة أفغانستان الإسلامية الجديد المولوي بلال کريمي بصفة سفير ومبعوث إمارة #أفغانستان الإسلامية الخاص للصين. pic.twitter.com/TxjtX8eA3w — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) January 30, 2024

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وعندما ظهرت تقارير إعلامية في ديسمبر الماضي تفيد بأن سفير أفغانستان الجديد قد بدأ العمل في بكين، لم يقدم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إجابة مباشرة على سؤال الصحفيين عما إذا كان ذلك يعني أن بكين ستعترف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية"، مكتفيا بالقول إن "الصين تؤمن دائما بأنه لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قررت كازاخستان رفع حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في أراضيها، فيما أعلنت الخارجية الأذربيجانية أن باكو تخطط لفتح سفارة في أفغانستان في عام 2024.

المصدر: وكالات