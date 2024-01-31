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شي يتسلم أوراق اعتماد سفير "طالبان"

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شي يتسلم أوراق اعتماد سفير
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أفادت الخارجية الصينية بأن الرئيس شي جين بينغ تسلم الثلاثاء أوراق اعتماد 42 سفيرا لدى الصين، ومن بينهم بلال کريمي سفير أفغانستان الذي أرسلته حكومة "طالبان" إلى بكين.

ووصفت وسائل إعلام صينية الحدث بأنه يمثل "خطوة أخرى من جمهورية الصين تجاه العلاقات الطيبة مع أفغانستان".

وشغل كريمي في السابق منصب نائب المتحدث باسم حكومة "طالبان".

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وعندما ظهرت تقارير إعلامية في ديسمبر الماضي تفيد بأن سفير أفغانستان الجديد قد بدأ العمل في بكين، لم يقدم المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين إجابة مباشرة على سؤال الصحفيين عما إذا كان ذلك يعني أن بكين ستعترف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية"، مكتفيا بالقول إن "الصين تؤمن دائما بأنه لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، قررت كازاخستان رفع حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في أراضيها، فيما أعلنت الخارجية الأذربيجانية أن باكو تخطط لفتح سفارة في أفغانستان في عام 2024.

المصدر: وكالات

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