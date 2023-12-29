أذربيجان تعتزم فتح سفارة لها في كابل عام 2024

صرح المتحدث باسم وزارة خارجية أذربيجان أيخان حاجي زاده اليوم الجمعة بأن باكو تخطط لفتح سفارة في أفغانستان العام المقبل.

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ونقلت وكالة "تاس" عن حاجي زاده قوله: "هناك خطط لفتح سفارة لبلادنا في أفغانستان عام 2024، وسيكون مقرها في كابل".

وفي ديسمبر 2020، وافق المجلس الملي (البرلمان) الأذربيجاني على قانون إنشاء سفارة الجمهورية في أفغانستان، وفي يوليو 2021، عين الرئيس إلهام علييف، إلهام محمدوف سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى أفغانستان.

وفي وقت سابق، قررت السلطات الكازاخستانية استبعاد حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان، من قائمة المنظمات المحظورة في البلاد، وذلك وفقا لممارسات الأمم المتحدة التي لا تصنف "طالبان" تنظيما إرهابيا، على ما أشارت الخارجية الكازاخستانية.

وقالت الخارجية الروسية تعليقا على قرار كازاخستان، إنه سيساعد في إخراج أفغانستان من العزلة الدولية واستقرار الوضع في البلاد.

المصدر: "تاس"