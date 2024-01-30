رئيس الوزراء البولندي يصف أوربان بالسياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

وصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بأنه السياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال توسك: "لقد تغير الكثير في أوروبا بعد بداية الحرب. وبقيت هنغاريا، أو بالأحرى ليس هنغاريا، لا أرغب في استخدام اسم بلد صديق لنا للغاية، لكن فيكتور أوربان بقي وحيدا في ساحة المعركة. إنه السياسي الوحيد المناهض لأوكرانيا بشكل واضح".

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وأكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن عقد اجتماع بين أوربان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتطلب الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الطريق لا تزال طويلة.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

المصدر: نوفوستي