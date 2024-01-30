 
مباشر

رجل أعمال ألماني شهير: أوكرانيا تنهزم عسكريا وواشنطن تخطط لاستفزاز روسيا

أخبار العالم

رجل أعمال ألماني شهير: أوكرانيا تنهزم عسكريا وواشنطن تخطط لاستفزاز روسيا
Globallookpress
جنود أمريكيون يتدلون بالحبال من مروحية فنلندية خلال تدريبات - فنلدا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvov

أكد رجل الأعمال الألماني- الفنلندي كيم شميتز، أن واشنطن ستحاول تأزيم النزاع في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة بسبب الانهيار الذي تشهده صفوف القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وكتب شميتز والمعروف باسم "كيم دوتكوم" في حسابه على موقع "إكس": ستحاول الولايات المتحدة تصعيد النزاع في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة بسبب انهيار القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة".

وأضاف: "إننا ندخل الآن مرحلة جديدة من الحرب بالوكالة الأمريكية. وقد خسرت أوكرانيا في ساحة المعركة، ولا يمكن للغرب قبول هذه الهزيمة".

إقرأ المزيد
قائد الجيش الإستوني: الناتو لم يقدّر الآلة العسكرية الروسية حق قدرها
قائد الجيش الإستوني: الناتو لم يقدّر الآلة العسكرية الروسية حق قدرها

وافترض رجل الأعمال أن الغرب يخطط للقيام باستفزازات ضد روسيا من أجل إجبار موسكو على قبول شروط السلام وهي غير مقبولة بالنسبة لها.

وأردف قائلا: "هذا سيأتي بنتائج عكسية. توقعوا تصعيدا خطيرا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في وقت سابق أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، ويقوم بتزويد نظام كييف بمعلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى نقل الأسلحة إليها.

في حين أشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يسعى إلى المواجهة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا