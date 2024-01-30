رجل أعمال ألماني شهير: أوكرانيا تنهزم عسكريا وواشنطن تخطط لاستفزاز روسيا

أكد رجل الأعمال الألماني- الفنلندي كيم شميتز، أن واشنطن ستحاول تأزيم النزاع في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة بسبب الانهيار الذي تشهده صفوف القوات الأوكرانية في ساحة المعركة.

وكتب شميتز والمعروف باسم "كيم دوتكوم" في حسابه على موقع "إكس": ستحاول الولايات المتحدة تصعيد النزاع في أوكرانيا بكافة الوسائل المتاحة بسبب انهيار القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة".

We are now entering a new phase in the US proxy war. Ukraine has failed on the battlefield and the West cannot accept defeat. The proxy will now attack Russian industry in an attempt to force Russia into unacceptable peace terms. This will backfire. Expect a major escalation. — Kim Dotcom (@KimDotcom) January 29, 2024

وأضاف: "إننا ندخل الآن مرحلة جديدة من الحرب بالوكالة الأمريكية. وقد خسرت أوكرانيا في ساحة المعركة، ولا يمكن للغرب قبول هذه الهزيمة".

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وافترض رجل الأعمال أن الغرب يخطط للقيام باستفزازات ضد روسيا من أجل إجبار موسكو على قبول شروط السلام وهي غير مقبولة بالنسبة لها.

وأردف قائلا: "هذا سيأتي بنتائج عكسية. توقعوا تصعيدا خطيرا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في وقت سابق أن الغرب يواصل شن حرب هجينة ضد روسيا، ويقوم بتزويد نظام كييف بمعلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى نقل الأسلحة إليها.

في حين أشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يسعى إلى المواجهة.

المصدر: نوفوستي