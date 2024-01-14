رائد أعمال ألماني مشهور يطالب بإبعاد شولتس بسبب روسيا

قال رجل الأعمال الألماني- الفنلندي كيم شميتز، إن روسيا تمكنت رغم العقوبات، من تجاوز ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد، لذلك يجب على الألمان مطالبة المستشار أولاف شولتس بالاستقالة.

وكيم شميتز، المعروف باسم كيم دوتكوم هو رجل أعمال و رائد أعمال إنترنت ألماني-فنلدي وهاكر (متمكن في مجال الحاسوب وأمن المعلوماتية)، ومؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود" التي أوقفتها السلطات الأمريكية عن العمل ومؤسس خدمة تخزين السحاب Mega.

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وكتب كيم دوتكوم على موقع التواصل الاجتماعي X: "روسيا أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من العقوبات الغربية <...> بينما تعاني ألمانيا من الركود. يجب على الألمان أن يطالبوا باستقالة أولاف شولتس".

ووفقا له، يقدر الخبراء أن النمو الاقتصادي الروسي قد يصل إلى 1.2 بالمائة في عام 2024.

Russia just became the largest economy in Europe surpassing the GDP of Germany. Russia is now the 5th largest economy in the world despite western sanctions and is predicted to grow 1.2% in 2024 while Germany is in recession. Germans should demand the resignation of Olaf Scholz. — Kim Dotcom (@KimDotcom) January 13, 2024

هذا الأسبوع، خلال اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه على الرغم من تعرض روسيا "للضغوط من كل جانب"، فقد تمكنت من تجاوز ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023، قد يصل إلى أكثر من 3.5%.

المصدر: نوفوستي