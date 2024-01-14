 
مباشر

رائد أعمال ألماني مشهور يطالب بإبعاد شولتس بسبب روسيا

أخبار العالم

رائد أعمال ألماني مشهور يطالب بإبعاد شولتس بسبب روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws0x

قال رجل الأعمال الألماني- الفنلندي كيم شميتز، إن روسيا تمكنت رغم العقوبات، من تجاوز ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد، لذلك يجب على الألمان مطالبة المستشار أولاف شولتس بالاستقالة.

وكيم شميتز، المعروف باسم كيم دوتكوم هو رجل أعمال و رائد أعمال إنترنت ألماني-فنلدي وهاكر (متمكن في مجال الحاسوب وأمن المعلوماتية)، ومؤسس خدمة التخزين السحابي الشهيرة "ميغا أبلود" التي أوقفتها السلطات الأمريكية عن العمل ومؤسس خدمة تخزين السحاب Mega.

إقرأ المزيد
البنك الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي
البنك الدولي يرفع توقعاته حول نمو الاقتصاد الروسي

وكتب كيم دوتكوم على موقع التواصل الاجتماعي X: "روسيا أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من العقوبات الغربية <...> بينما تعاني ألمانيا من الركود. يجب على الألمان أن يطالبوا باستقالة أولاف شولتس".

ووفقا له، يقدر الخبراء أن النمو الاقتصادي الروسي قد يصل إلى 1.2 بالمائة في عام 2024.

هذا الأسبوع، خلال اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه على الرغم من تعرض روسيا "للضغوط من كل جانب"، فقد تمكنت من تجاوز ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023، قد يصل إلى أكثر من 3.5%.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا