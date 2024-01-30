الصندوق الأسود يبوح بما تعرضت له الطائرة العسكرية الروسية "إيل-76" فوق بيلغورود

أكدت بيانات الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلغورود تعرضها لتأثير خارجي.

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جاء ذلك نقلا عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون لوكالة "تاس"، حيث تابع المصدر: "تستبعد بيانات الصندوق الأسود جميع الروايات المحتملة لتحطم الطائرة (إيل-76)، وتؤكد تعرض الطائرة لتأثير خارجي، وأسقطت في الهواء. كل شيء واضح".

وأضاف أن تحليل بيانات الصندوق الأسود مستمر، وقال: "العمل على وشك الانتهاء، ولسنا في عجلة من أمرنا".

المصدر: تاس