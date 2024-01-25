بوليانسكي: كل المعطيات تشير إلى مسؤولية كييف عن إسقاط الطائرة "إيل-76"

أكد النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن جميع البيانات المتعلقة بحادث الطائرة "إيل-76" تشير إلى أننا نتحدث عن جريمة متعمدة ومدروسة من قبل كييف.

وقال بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة: "جميع البيانات المتوفرة لدينا اليوم تشير إلى أننا نتعامل مع جريمة متعمدة ومدروسة، والقيادة الأوكرانية كانت على دراية تامة بمسار وطريقة نقل الجنود إلى مكان التبادل المتفق عليه مسبقا".

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وكان ممثل خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "نوفوستي" يوم أمس الخميس بأنه قد تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطت في منطقة بيلغورود يوم أمس وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع السجناء الذين كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي+RT