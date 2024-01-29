زيلينسكي يعترف بحالات تعبئة تعسفية في الشوارع ويطالب الفارين بالعودة للبلاد

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البلاد شهدت حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكل تعسفي وقسري، مشيرا إلى أنه من أجل تفادي مثل هذه الحوادث أصبح من الضروري أتمتة هذه العملية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية: "حصلت هذه الحالات وكان من الخطأ أن يتجول ممثلو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري في الشوارع ويبحثون عن رجال لم يأتوا بأنفسهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري".

إقرأ المزيد

وكان هذا رد زيلينسكي على سؤال المذيعة حول العدد الكبير من مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الإنترنت يظهر فيها الإمساك بالناس في الشوارع وفي وسائل النقل العام من أجل التعبئة لاحقا.

وبحسب قوله، فإن موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري غير ملزمين بذلك، لذلك طلب من العسكريين والنواب تعديل مشروع قانون التعبئة الجديد "حتى لا يتضمن أي إمكانية لتجول مسؤولي التعبئة في الشوارع".

وفي الوقت نفسه، قال زيلينسكي إن الرجال الذين فروا إلى بلدان أخرى يجب أن يعودوا إلى أوكرانيا.

يشار إلى أنه ظهرت في أوكرانيا مقاطع فيديو لكيفية القيام بهذه التعبئة قسريا في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي.

المصدر: نوفوستي