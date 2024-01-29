قالت مجلة Military Watch Magazine، إن مركبات المشاة القتالية الأمريكية من طراز برادلي التي تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية تبدو عاجزة في الاشتباكات مع الجيش الروسي.

وأضافت المقالة: "تعاني هذه المركبات من مشاكل تتعلق بقدراتها القتالية، ولا سيما الحماية المحدودة للغاية لدروعها. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب النقص المتزايد في الذخيرة التي تستخدمها مما يؤثر على الوحدات التي تستخدمها".

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وأشارت المجلة في مقالتها إلى أن الجيش الروسي تمكن من تدمير عدد كبير من مركبات المشاة القتالية الموردة إلى أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، شوهدت الرموز النازية - الصليب المعقوف - على بعض مركبات برادلي المدرعة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، مما جذب الاهتمام الإضافي نحوها من جانب وسائل الإعلام.

في ديسمبر الماضي قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدها به، بل وأكثر من ذلك - وخلال هذه الفترة تمكن الجيش الروسي من تدمير 2.3 ألف مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك 747 دبابة، من الدبابات السوفيتية وكذلك الغربية ( ليوبارد، و AMX، وتشالنجر 2).

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العدو خسر ما يقرب من 160 ألف جندي، و121 طائرة، و766 دبابة، من بينها 37 دبابة ألمانية من طراز ليوبارد، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة متنوعة، من بينها 50 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز برادلي.

المصدر: نوفوستي