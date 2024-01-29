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إيران تنفي ضلوعها بهجوم أودى بحياة 3 جنود أمريكيين في الأردن

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إيران تنفي ضلوعها بهجوم أودى بحياة 3 جنود أمريكيين في الأردن
AP
تظهر صورة الأقمار الصناعية القاعدة العسكرية "البرج 22" في شمال شرق الأردن
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نفى وفد إيران لدى الأمم المتحدة أي علاقة لطهران بالهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن، الذي أودى بحياة 3 جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

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وقال مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة مساء أمس الأحد إن: "إيران ليس لها علاقة بهذه الهجمات والصراع يدور بين جيش الولايات المتحدة الأمريكية وجماعات المقاومة في المنطقة، والتي تتحرك ذهابا وإيابا ضد بعضها البعض".

وفي وقت سابق، هددت واشنطن بالرد على الهجوم استهدف موقع عسكري بالأردن يحمل اسم "البرج 22"، والذي تبنته المقاومة الإسلامية في العراق.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد، محملا مسؤولية الهجوم لفصائل مدعومة من إيران. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن لن تتغاضى عن الهجمات.

وتوالت التعليقات من مسؤولين أمريكيين، حيث ألقى الرئيس السابق دونالد ترامب باللوم على إدارة جو بايدن، وشنت المرشحة الجمهورية المحتملة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، هجوما على بايدن أيضا.

كما دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون "إلى الانتقام العسكري". فيما اعتبر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أن إدارة بايدن تسمح للأعداء بمهاجمة القوات الأمريكية دون عقاب. 

المصدر: إرنا+RT

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