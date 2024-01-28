إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)

نقلت السلطات الفرنسية مركبات مدرعة لتعزيز الإجراءات الأمنية في أكبر سوق بالقرب من باريس تحسبا لأي احتجاج من المزارعين الذين يعتزمون إغلاقه ومحاصرة العاصمة.

وقالت محافظة المدينة إن "قوات الدرك الفرنسية قادت مركبات مدرعة إلى سوق رونجيس بالقرب من باريس، والذي يعتزم المزارعون المحتجون إغلاقه".

La Macronie a déployé ses blindés pour défendre Paris et en particulier Rungis. Ces véhicules étaient tous en panne pendant les émeutes de l'été dernier 🤔 ? C'est tellement facile de rouler des mécaniques face à des personnes respectueuses qui tentent de vivre de leur travail...… pic.twitter.com/4u4egkvcqJ — Sans drap 🇨🇵🌿🐎 (@Sans_drap__) January 28, 2024

وأكدت أن "الشرطة عززت الإجراءات الأمنية في أكبر سوق للمواد الغذائية، وكذلك في مطار باريس شارل ديغول".

Dans tout dialogue, le choix des mots, les exemples cités, la force des arguments présentés est importante.



La méthode #Attal se met en place #BlocusDeParis#Rungis#AgriculteurEnColerepic.twitter.com/nwuyjsx7SX — Simplet (@Tdcmvi) January 28, 2024

وأوضحت في بيان: "بموجب أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، تم وضع وسائل دفاعية كبيرة حول رونجيس ورواسي لمنع أي حصار، وتتواجد فرق الشرطة المتنقلة، مدعومة بمركبات مدرعة تابعة لقوات الدرك".

🔴 Conformément aux instructions de @GDarmanin, un dispositif défensif important est déployé autour de #Rungis et #Roissy pour empêcher tout blocage. Les forces mobiles renforcées par des VBRG de la @Gendarmerie sont en place et contrôlent les accès. pic.twitter.com/fZYEM9Xn0Y — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2024

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول العاصمة بسبب تهديدات المزارعين بمحاصرة باريس وغلق أكبر سوق للمواد الغذائية بالقرب من العاصمة.

وأشار دارمانين إلى مطالبة قوات الشرطة "بالتصرف بضبط النفس الشديد" والتدخل "فقط كملاذ أخير" إذا تعرض الناس أو المباني العامة للتهديد.

AFP

وأعلنت نقابة المزارعين الفرنسيين أنها تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة.

AFP

وقال مكسيم بويزار المتحدث باسم اتحاد المزارعين الفرنسيين إن النقابة تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها.

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واعتبر الناشطون الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء غابرييل أتال، غير كافية ولا تتناسب مع حجم احتجاجات المزارعين.

ويطالب المزارعون الاعتراف بأهمية مهنتهم ويدينون السياسات الزراعية الحكومية التي يقولون إنها تجعلهم غير قادرين على المنافسة وعلى وجه الخصوص، يعارضون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة والعبء المالي المتزايد على الإنتاج.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية