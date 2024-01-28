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إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)

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إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)
AFP
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نقلت السلطات الفرنسية مركبات مدرعة لتعزيز الإجراءات الأمنية في أكبر سوق بالقرب من باريس تحسبا لأي احتجاج من المزارعين الذين يعتزمون إغلاقه ومحاصرة العاصمة.

وقالت محافظة المدينة إن "قوات الدرك الفرنسية قادت مركبات مدرعة إلى سوق رونجيس بالقرب من باريس، والذي يعتزم المزارعون المحتجون إغلاقه".

وأكدت أن "الشرطة عززت الإجراءات الأمنية في أكبر سوق للمواد الغذائية، وكذلك في مطار باريس شارل ديغول".

وأوضحت في بيان: "بموجب أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانين، تم وضع وسائل دفاعية كبيرة حول رونجيس ورواسي لمنع أي حصار، وتتواجد فرق الشرطة المتنقلة، مدعومة بمركبات مدرعة تابعة لقوات الدرك".

وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بتعزيز الإجراءات الأمنية حول العاصمة بسبب تهديدات المزارعين بمحاصرة باريس وغلق أكبر سوق للمواد الغذائية بالقرب من العاصمة.

إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)

وأشار دارمانين إلى مطالبة قوات الشرطة "بالتصرف بضبط النفس الشديد" والتدخل "فقط كملاذ أخير" إذا تعرض الناس أو المباني العامة للتهديد.

إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)
AFP

وأعلنت نقابة المزارعين الفرنسيين أنها تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها لمنع توريد أي سلع إلى العاصمة.

إجراءات أمنية مشددة ومركبات مدرعة بالقرب من باريس تحسبا من المزارعين (فيديو + صور)
AFP

وقال مكسيم بويزار المتحدث باسم اتحاد المزارعين الفرنسيين إن النقابة تعتزم تنظيم حصار كامل على باريس وضواحيها.

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واعتبر الناشطون الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء غابرييل أتال، غير كافية ولا تتناسب مع حجم احتجاجات المزارعين.

ويطالب المزارعون الاعتراف بأهمية مهنتهم ويدينون السياسات الزراعية الحكومية التي يقولون إنها تجعلهم غير قادرين على المنافسة وعلى وجه الخصوص، يعارضون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة والعبء المالي المتزايد على الإنتاج.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

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