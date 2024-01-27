الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)

ذكرت قناة "بي إف إم- تي في" أن آلاف الأشخاص في مقاطعة أرييج الفرنسية جنوب البلاد شاركوا في المسيرة التي تم تنظيمها لإحياء ذكرى المزارعة وابنتها اللتين قتلتا خلال احتجاج المزارعين.

وشارك في المسيرة البيضاء التي تم تنظيمها لإحياء ذكرى ألكسندرا سوناك وابنتها كاميل، اللتين توفيتا في بداية الأسبوع، الآلاف من الأشخاص في مقاطعة أرييج الفرنسية.

AFP

وكانت الأم وابنتها نائمتين خلف حواجز من القش على طريق سريع أغلقه المزارعون عندما صدمتهما سيارة. كما تم نقل والد الأسرة إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

AFP

🚨COLÈRE DES AGRICULTEURS : ENVIRON 4.000 PERSONNES RASSEMBLÉES POUR LA MARCHE BLANCHE EN HOMMAGE À L'AGRICULTRICE ET SA FILLE TUÉES SUR UN BARRAGE



Une marche blanche en hommage à Alexandra et Camille Sonac, décédées dans un accident sur un barrage d'agriculteurs ce mardi, a été… pic.twitter.com/7pMpiz6oBB — L'information 24/7🇨🇵 (@Linfo24_7) January 27, 2024

وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "تجمع عدة آلاف من الأشخاص يوم السبت 27 يناير في أريج لتكريم ذكرى المزارعة ألكسندرا سوناك وابنتها كاميل البالغة من العمر 12 عاما، اللتين توفيتا يوم الثلاثاء الماضي عند حواجز المزارعين".

Marche blanche en hommage à Alexandra Sonac, agricultrice, et à sa fille Camille. pic.twitter.com/BhQrXS5hie — CNEWS (@CNEWS) January 27, 2024

وذكرت القناة التلفزيونية أن "الأشخاص في الطابور رفعوا لافتة عليها صورة الأم وابنتها، كما تم حمل ملصق يحمل صورتيهما بواسطة جرار".

AFP

🔴DIRECT - En direct de la ville de Pamiers, dans l'Ariège, une marche blanche pour honorer la mémoire d'Alexandra et Camille Sonac, tragiquement décédées sur un barrage des agriculteurs en colère, est en train de s'élancer.#franceinfo#canal27pic.twitter.com/bMFieRgycu — franceinfo (@franceinfo) January 27, 2024

ويغلق المزارعون طرق النقل الرئيسية في فرنسا منذ أسبوع، ويقيمون حواجز في الطرق السريعة. وفي بعض البلديات، تجري الاحتجاجات أمام مباني المحافظات والمباني الإدارية.

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وبعد تحرك جرارات زراعية في قوافل وإغلاق الطرق في مختلف المناطق، اقتربت احتجاجات المزارعين الفرنسيين من باريس، في مسعى لتكثيف الضغوط لاتخاذ تدابير حكومية لحماية قطاع الزراعة.

المصدر: RT + "بي إف إم- تي في"