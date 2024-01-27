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الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)

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الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)
AFP
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ذكرت قناة "بي إف إم- تي في" أن آلاف الأشخاص في مقاطعة أرييج الفرنسية جنوب البلاد شاركوا في المسيرة التي تم تنظيمها لإحياء ذكرى المزارعة وابنتها اللتين قتلتا خلال احتجاج المزارعين.

وشارك في المسيرة البيضاء التي تم تنظيمها لإحياء ذكرى ألكسندرا سوناك وابنتها كاميل، اللتين توفيتا في بداية الأسبوع، الآلاف من الأشخاص في مقاطعة أرييج الفرنسية.

الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)
AFP

وكانت الأم وابنتها نائمتين خلف حواجز من القش على طريق سريع أغلقه المزارعون عندما صدمتهما سيارة. كما تم نقل والد الأسرة إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)
AFP

وقالت القناة التلفزيونية في بيان: "تجمع عدة آلاف من الأشخاص يوم السبت 27 يناير في أريج لتكريم ذكرى المزارعة ألكسندرا سوناك وابنتها كاميل البالغة من العمر 12 عاما، اللتين توفيتا يوم الثلاثاء الماضي عند حواجز المزارعين".

وذكرت القناة التلفزيونية أن "الأشخاص في الطابور رفعوا لافتة عليها صورة الأم وابنتها، كما تم حمل ملصق يحمل صورتيهما بواسطة جرار".

الآلاف في فرنسا يحيون ذكرى أم وابنتها اللتين لقيتا حتفهما في احتجاجات المزارعين (فيديو + صور)
AFP

ويغلق المزارعون طرق النقل الرئيسية في فرنسا منذ أسبوع، ويقيمون حواجز في الطرق السريعة. وفي بعض البلديات، تجري الاحتجاجات أمام مباني المحافظات والمباني الإدارية.

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وبعد تحرك جرارات زراعية في قوافل وإغلاق الطرق في مختلف المناطق، اقتربت احتجاجات المزارعين الفرنسيين من باريس، في مسعى لتكثيف الضغوط لاتخاذ تدابير حكومية لحماية قطاع الزراعة.

المصدر: RT + "بي إف إم- تي في"

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