تركيا.. قتيل وجرحى في استهداف قداس بكنيسة في اسطنبول (فيديو+صور)

أفادت وسائل إعلام تركية بمقتل شخص وجرح آخرين في هجوم مسلح استهدف الكنيسة الكاثولويكية "سانتا ماريا" خلال قداس اليوم الأحد في مدينة اسطنبول بتركيا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا: "لقد بدأت الجهود من أجل ألقاء القبض على المهاجمين".

وفرضت قوات الأمن التركية طوقا أمنيا في المنطقة بعد الهجوم على الذي بدأ في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وتم إرسال العديد من فرق الشرطة إلى مكان الحادث.

Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde düzenlenen pazar ayini sırasında, maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden C.T.'nin ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.😔

Umarım failleri en kısa sürede yakalanır.😡 pic.twitter.com/nbCcEGLwu4 — Dilara Gönder (@dilaragonder) January 28, 2024

Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. 1 kişi hayatını kaybetti.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.#SonDakikapic.twitter.com/605teV7aCO — OsmanlıEdit (@osmanliedit) January 28, 2024

وقال وزير الداخلية يرليكايا "اليوم، حوالي الساعة 11.40، أثناء القداس في كنيسة سانتا ماريا، تعرض أحد المتواجدين في الكنيسة لهجوم بمسدس من قبل شخصين ملثمين وتوفي جراء ذلك".

Sarıyar'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayininde düzenlenen s*l*hlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. pic.twitter.com/lD9x5CP6qg — İzmir’de Havadis (@izmirhavadis) January 28, 2024

وأضاف: "تم فتح تحقيق واسع النطاق في الأمر وبذل الجهود للقبض على المهاجمين. ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الخسيس".

#SONDAKİKA | Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. (İHA) pic.twitter.com/053Mqc3BL9 — BPT (@bpthaber) January 28, 2024

بدوره، قال عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو: "أدين الهجوم المسلح على قداس الأحد الذي أقيم في كنيسة سانتا ماريا. رحم الله الذي فقد حياته والشفاء للجرحى. ونحن لن نسمح أبدا لأولئك الذين يحاولون تدمير وحدتنا وتضامننا، والسلام من خلال مهاجمة الأماكن الدينية في مدينتنا".

المصدر: RT