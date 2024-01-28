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في زلة لسان جديدة.. بايدن يسمي ترامب بـ"الرئيس الحالي" (فيديو)

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في زلة لسان جديدة.. بايدن يسمي ترامب بـ
AP
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بـ"الرئيس الحالي"، وذلك في خطاب ألقاه خلال مأدبة عشاء للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية مساء أمس السبت.

وقال بايدن في تصريحات بثتها قناة C-Span على الهواء: "قريبا سنرى دليلا حقيقيا على أن المستهلكين الأمريكيين يستعيدون ثقة حقيقية في الاقتصاد. أنتم تعرفون من سيرى ذلك: دونالد ترامب. لقد قال إنه يريد أن ينهار الاقتصاد هذا العام.. الرئيس الحالي.. سامحني يا رب".

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واعترف بايدن بأن بعض تصريحات منافسه تثير غضبه وطلب من الحاضرين أن يسامحوه على فقدانه رباطة جأشه.

وبعد ذلك، عاد بايدن مرة أخرى ليصف ترامب بالرئيس السابق، وشدد على أنه "لا ينبغي لأحد من الأمريكيين أن يرغب في انهيار اقتصاد دولتهم".

وفي وقت سابق، تعرض الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما للسخرية عبر الإنترنت بعد أن أطلق في أحد خطاباته مجموعة من الكلمات بدلا من جملة متماسكة، وخلط بين وزراء في حكومته في خطاب آخر.

مع ذلك تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس يتمتع بصحة عقلية جيدة.

المصدر: RT

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