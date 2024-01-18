"أنا مرتبك".. بايدن في هفوة جديدة يلتقط صورة مع سيدة غير موجودة (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة جديدة خلال فعالية يجريها في ولاية كارولينا الشمالية اليوم الخميس، حيث افترض أنه التقط خلال الحدث صورة مع عضوة في الكونغرس موجودة في ولاية أخرى.

وقال بايدن: "أريد أن أذكر عضوة الكونغرس ديبورا روس. أين ديبورا؟ لقد التقطت للتو صورة معها، ربما يكون هذا هو سبب مغادرتها".

وتدارك الرئيس الأمريكي الأمر على الفور موضحا أن المرأة التي ذكرها لا يمكنها الحضور لأنها موجودة في واشنطن. وقال: "هذا ليس صحيحا. أنا مرتبك".

بايدن هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقد ارتكب زلات وأخطاء بشكل متكرر خلال تصريحاته العامة. ففي نهاية أكتوبر الماضي، شكر الفلسطينيين بدلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عملهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أخطأ ذات مرة بين لقب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء لقاء معه في البيت الأبيض، وفي إحدى هفواته قال إن "غراند كانيون (الأخدود العظيم في ولاية أريزونا) هو أحد عجائب الدنيا التسعة".

وفي أبريل 2023، خلط بايدن بين العراق وإيران عندما تحدث عن الخدمة العسكرية لابنه، وفي الشهر نفسه، أخطأ الرئيس الأمريكي، في أثناء حديثه في إحدى الحانات في مدينة دوندالك الأيرلندية، في الاسم "الشعبي" لفريق الرغبي النيوزيلندي والمنظمة شبه العسكرية البريطانية التي قاتلت إلى جانب بريطانيا خلال حرب الاستقلال الأيرلندية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة ولقي إدانات واسعة في أيرلندا.

وفي شهر مارس 2023، أخطأ بايدن في اسم مدينة تضررت من الإعصار في ولاية ميسيسيبي خلال زيارته لها. وفي شهر مارس أيضا، خلط الزعيم الأمريكي بين كندا والصين، مما أثار الضحك والتصفيق في البرلمان الكندي الذي كان يتحدث أمامه.

وقبل ذلك بوقت قصير، أشار بايدن إلى الإجراءات التي تساعد في إزالة الأسلحة من أيدي “مستشاري السياسة المحلية”، وكان على البيت الأبيض أن يوضح أن ذلك يعني المدانين بارتكاب جرائم عنف منزلي.

المصدر: RT