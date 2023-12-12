هفوة جديدة لبايدن.. "يبعث والده من القبر" إلى مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر

حكى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض كيف نجا "والده" من هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بايدن في البيت الأبيض، مهنئا اليهود بعيد الحانوكا: "بعد الـ7 من أكتوبر، عاد والدي إلى الكيبوتس (مستوطنة زراعية) الخاص به لإنقاذ ما تبقى من منزله".

وكان بايدن البالغ من العمر 81 عاما، يروي قصة رجل فقد ابنه في هجوم "حماس"، واصفا إياه بالخطأ بكلمة "أبي"، متخليا عن ضمير الغائب في الحديث، فيما كان واضحا أنه زلات لسان متكررة، غالبا بسبب القراءة الخاطئة أو النص الخاطئ للنص المعروض أمامه.

يشار إلى أن والد بايدن توفي منذ 21 عاما في 2002.

المصدر: RT