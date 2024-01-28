قال العقيد المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي عمل في السابق كمستشار لوزير الخارجية الأمريكي، إنه حتى أبعد المواطنين عن الواقع في بلاده أدركوا أن واشنطن خسرت النزاع في أوكرانيا.

وأضاف الخبير في مقابلة مع مجلة American Conservative: "حتى بالنسبة للمواطنين الأقل اطلاعا في الولايات المتحدة، لم يعد النزاع في أوكرانيا يملك المعنى الكبير، لأن الأمر امتد لفترة طويلة للغاية".

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وشدد العقيد المتقاعد في حديثه على أن موسكو انتصرت بالفعل في مواجهتها مع الغرب.

وأشار الضابط السابق إلى أن العقوبات الأمريكية، لم تسفر إلا عن زيادة قوة الاقتصاد الروسي، وفشلت محاولة فرض العزلة الدولية على روسيا.

وبحسب الخبير، تواصل نخب واشنطن محاربة روسيا في أوكرانيا فقط لأن الصراع طويل الأمد يجلب أرباحا كبيرة لشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وقال ويلكرسون: "يطالب الشعب الأمريكي بشكل متزايد بالانتقال إلى المرحلة النهائية والخروج من القتال (مع روسيا)".

يوم الخميس الماضي، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، لوكالة نوفوستي، بأن استطلاعات الرأي العام المغلقة، تدل على أن سكان الدول الغربية قد سئموا بالفعل من الصراع في أوكرانيا.

ووفقا له، فإن قلة من الناس في هذه البلدان يؤمنون بانتصار محتمل على روسيا، ولا يفهم مواطنو الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي سبب معاناتهم من أجل "عصابة زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي