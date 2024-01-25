قال سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إن احتمال حدوث استفزازات جديدة معادية لروسيا بسبب الهزائم الغربية في أوكرانيا مرتفع للغاية لكنها تتمتع بتأثير طويل المدى.

وأضاف في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "اليوم، عندما يُهزم الغرب على أراضي أوكرانيا، هناك احتمال مرتفع للغاية بحدوث مجموعة متنوعة من الاستفزازات.

إقرأ المزيد

ولكن أود أن أؤكد أن تأثير مثل هذه الاستفزازات ومدتها قصير الأمد للغاية، خاصة أنه في عالمنا الحديث، أي معلومات سرية، بما في ذلك الأكاذيب، تصبح واضحة بسرعة كبيرة".

وأشار ناريشكين إلى أن الأزمة في أوكرانيا التي أثارتها الكتلة الغربية "تقدم الكثير من الأمثلة على أن الولايات المتحدة وبريطانيا والحلفاء الآخرين على استعداد للجوء إلى أبشع الاستفزازات من أجل تغيير مسار الأحداث لصالحهم".

وقال: "على سبيل المثال، لنتذكر إسقاط القوات الأوكرانية طائرة البوينغ الماليزية أو الاستفزاز المثير للاشمئزاز في بوتشا، والذي حاولوا إلقاء اللوم فيه على روسيا. ولنتذكر أيضا أبريل 2022، عندما تم تنفيذ هجوم صاروخي على محطة السكة الحديد في كراماتورسك وألقى الغرب على الفور باللوم على روسيا في ذلك، على الرغم من أنه أصبح من الواضح بسرعة كبيرة أنه تم إطلاق هذا الصاروخ من جانب القوات الأوكرانية. هذا بالإضافة إلى دعم الغرب المستمر لاستفزازات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك القصف المدفعي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية".

في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة في مينسك في ديسمبر 2023، قال سيرغي ناريشكين إن الغرب الجماعي، الذي فقد هيمنته، يندفع بغضب، مثل حيوان جريح، ويضرب في كل الاتجاهات.

المصدر: نوفوستي