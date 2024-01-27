في اجتماع مع أقاربهم.. كييف تحاول نفي سقوط أسرى لها في تحطم "إيل-76" فوق بيلغورود

أبلغت هيئة تنسيق معاملة الأسرى بأوكرانيا، أقارب أسراها القتلى على متن الطائرة "إيل-76" أن عملية التبادل كانت مخططة بالفعل في 24 يناير، لكنها لم تؤكد أن القتلى كانوا في الطائرة.

وتم هذا رغم ما أكدته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأن كييف كانت على علم مسبق بالنقل الوشيك للسجناء الأوكرانيين.

إقرأ المزيد

ويوم أمس، نشرت لجنة التحقيق الروسية على قناتها في "تلغرام" لقطات لأسرى حرب أوكرانيين يستقلون طائرة من طراز "إيل-76" التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود نتيجة لهجوم إرهابي.

وذكرت الهيئة الأوكرانية في بيان أنها عقدت يوم أمس الجمعة اجتماعا مع أقارب السجناء الأوكرانيين الذين قتلوا على متن الطائرة.

وقال بيان "هيئة تنسيق معاملة أسرى الحرب" في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "نؤكد أن 65 سجينا أوكرانيا "من هذه القائمة التي كان من المقرر بالفعل إعادتهم إلى أوكرانيا".

وأضاف البيان: "أقارب عناصر الجيش الأوكراني الذين تمت مقابلتهم من ضمن القائمة المذكورة، وبعد اطلاعهم على مواد الفيديو التي عرضها الجانب الروسي، لم يعثروا بعد على أي علامات خاصة من أشلاء الجثث".

إقرأ المزيد

وقال أحد أعضاء اللجنة الأوكرانية الحاضر في الاجتماع إنه من المفترض أنه لا توجد حتى الآن "معلومات موثوقة وشاملة" حول من يمكن أن يكون على متن الطائرة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الأوكرانية كتبت في البداية أن الطائرة "إيل-76" أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها حذفت بعد ذلك كافة هذه الأخبار من مواقعها على شبكة الإنترنت. وفي وقت لاحق، اعترفت أوكرانيا بشكل غير مباشر بأنها أسقطت هذه الطائرة.

المصدر: نوفوستي