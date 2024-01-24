زيلينسكي: كييف تصر على إجراء تحقيق دولي بشأن إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تعليقه على هجوم قواته على الطائرة الروسية "إيل-76" التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين، بأن كييف ستصر على إجراء تحقيق دولي في الحادث.

وأشار زيلينسكي عبر تغريدة نشرها على قناته في "تلغرام" بعد منتصف الليل، إلى أن "مديرية المخابرات الرئيسية تحقق في مصير جميع الأسرى.. لقد أصدرت تعليمات لوزير خارجية أوكرانيا بإبلاغ الشركاء بالبيانات المتاحة في أوكرانيا. وتصر دولتنا على إجراء تحقيق دولي".

في صباح يوم 24 يناير، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا، أسفر عن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" بالقرب من قرية يابلونوفو، بمنطقة كوروتشانسكي، في مقاطعة بيلغورود، كانت تقوم برحلة لنقل 65 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ تبادل للأسرى متفق عليه مسبقا، ونتيجة لذلك قتل جميع العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى أفراد طاقم الطائرة الروسية الستة وثلاثة ضباط كانوا على متنها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن "سلطات كييف كانت تعلم بأمر التبادل، وعرفوا كيف وبأي طريق سيتم تسليم أسرى الحرب"، وأضافت: "الهجوم على الطائرة كان عملا متعمدا وواضحا في تعمده. ويشير الهجوم الإرهابي بوضوح إلى عدم قدرة نظام كييف على التفاوض".

وأضافت الوزارة: "هذه فظائع جديدة ارتكبتها جماعة زيلينسكي الإجرامية، التي أعلنت "النصر" مباشرة بعد تحطم الطائرة بطريقة تنم عن كراهية للبشر، زاعمة أن هذا كان من عمل "القوات المسلحة الأوكرانية الباسلة". ومع ذلك، بمجرد أن أصبح معروفا وجود أفراد عسكريين أوكرانيين على متن الطائرة كانوا في طريقهم إلى موقع التبادل، تغير خطاب الرئاسة الأوكرانية وبدأوا ينكرون تورطهم في الكارثة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن استهداف الطائرة من قبل الجانب الأوكراني تم بصاروخين مضادين للطائرات في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وطلبت روسيا عقد اجتماع في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء، إلا أن فرنسا (الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي) رفضت هذا الطلب وأرجأت عقده إلى اليوم الخميس.

المصدر: RT