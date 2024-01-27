سفير روسيا لدى واشنطن: الولايات المتحدة لم تقم بإدانة الهجوم الإرهابي على طائرة "إيل-76"

ذكر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن السلطات الأمريكية لم تقم بإدانة الهجوم الذي تعرضت له طائرة "إيل-76"، مؤكدا أن موقف واشنطن يخلق شعورا لدى كييف بالإفلات من العقاب.

وأوضح أنطونوف: "لقد انتظرنا يومين حتى تدين الإدارة الأمريكية الهجوم الإرهابي الهمجي الذي قام به نظام كييف".

وشدد على أن "هذا لم يحدث أبدا حتى بعد انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بإصرار من روسيا، ردا على سؤال حول رد فعل السلطات الأمريكية على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له طائرة إيل-76".

وأضاف: "يتجنب المسؤولون الحقائق الواضحة، ويحاولون عدم ملاحظة الأعمال الهمجية التي يقوم بها الأوكرونازيون، وينسون أن هذه السياسة تؤدي إلى طريق مسدود".

وأكد السفير الروسي: "من الواضح أن النظام الأوكراني الفاسد سيواصل أعماله اللاإنسانية والشنيعة حتى اختفائه، وفي مثل هذه الحالة، لن تكسب الولايات المتحدة شيئا.. إن استرضاء الإرهابيين يساهم في المزيد من الاخفاقات، وصورة الولايات المتحدة التي كانت تعتبر في السنوات السابقة دولة محترمة، تسير حاليا في طريق خطير، وتتحول إلى شريك في الهجمات الإرهابية الدموية".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بأن طائرة "إيل-76" التي أسقطتها قوات كييف كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين إلى موقع تبادل الأسرى.

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وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه نتيجة لفحص موقع تحطم طائرة "إيل-76" ظهر أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

المصدر: RT