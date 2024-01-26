نائب أردوغان: سنتابع محاكمة إسرائيل حتى النهاية

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الجمعة، أن أنقرة ستتابع عن كثب عملية محاكمة إسرائيل في العدل الدولية حتى النهاية.

وقال يلماز في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، "المدانون في ضمير الإنسانية سيحاسبون على الظلم الذي ارتكبوه أمام المحاكم الدولية".

Uluslararası Adalet Divanı’nın bugün verdiği kararla İsrail’in, Gazze’de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti.



İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giyenler, yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemeler önünde de verecektir.

İsrail’in soykırımdan yargılandığı… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 26, 2024

وشدد على أن تركيا "ستواصل جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار ومن ثم العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمهد الطريق للسلام الدائم والاستقرار والهدوء في المنطقة".

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وأعرب يلماز عن شكره لمحكمة العدل الدولية على قرارها التاريخي ولدولة جنوب إفريقيا التي تقدمت بالشكوى القضائية.

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و83 قتيلا و64487 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء".

المصدر: RT + الأناضول