الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للرد على مبادرات حل النزاع في أوكرانيا الواقعية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للرد على أي مبادرات قابلة للتطبيق لحل النزاع في أوكرانيا، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق السياسية والقانونية الجديدة.

وقالت الخارجية الروسية في إحدى إجاباتها عن أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية عام 2023: "نحن مستعدون للرد على أي مبادرات قابلة للتطبيق وبناءة سواء فيما يتعلق بحل النزاع في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق السياسية والقانونية الجديدة، أو عند بحث المشاكل العالمية والإقليمية".

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وأضافت: "لا تظهر الولايات المتحدة وحلف "الناتو" أدنى اهتمام بالتوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الحالي. ومن الواضح أنهما غير مستعدين لأخذ المخاوف الروسية في الاعتبار والعمل بجدية على إزالة التناقضات الأساسية".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس أن موسكو ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، وتفضل روسيا تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق أهدافنا. ونحن نفضل تحقيق ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية. وإذا لم يتم الأمر بهذا الشكل، فإن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافنا".

كما أشار لافروف في وقت سابق إلى أن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" وغيرها من الصيغ المماثلة لا تؤدي إلى أي حل، وكلما أسرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهما.

المصدر: RT