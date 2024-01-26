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بعد عامين.. الصين تؤكد صدور حكم على "جاسوس بريطاني" بالسجن

أخبار العالم

بعد عامين.. الصين تؤكد صدور حكم على
وسائل إعلام
صورة تعبيرية
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أعلنت الصين اليوم الجمعة، صدور حكم على مواطن بريطاني العام 2022 بالسجن 5 سنوات لإدانته بتهمة التجسس.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن محكمة ابتدائية في بكين حكمت على المواطن البريطاني في 2022 "بالسجن 5 سنوات لإدانته بالحصول على معلومات بصورة غير قانونية ونقلها" لحساب أطراف "في الخارج"، مضيفا أن محكمة استئناف ثبتت الحكم في أيلول.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الإعلان اليوم يأتي كتأكيد رسمي لقضية لم يتم الإبلاغ بها حتى هذا الأسبوع، ولم تكشف بكين عن تفاصيلها من قبل.

المصدر: أ ف ب

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