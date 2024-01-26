فجرت علبة من الجعة عليها علامة CCCP-USSR الاتحاد السوفيتي فضيحة في سلوفاكيا بالتزامن مع لقاء رئيس الوزراء روبرت فيتسو بنظيره الأوكراني دينيس شميغال، 24 يناير الجاري.

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على وقع اتهامات "مروعة" لنائب رئيس المجلس الوطني السلوفاكي لوبوس بلاخا، لإجرائه اجتماعا برلمانيا وبجانبه علبة من الجعة عليها علامة تجارية باسم الاتحاد السوفيتي، صرح النائب بأنه "لن يخفي أبدا الهدايا التي ترمز إلى الانتصار على الفاشية".

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وقد تفجرت الفضيحة يوم زيارة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو لأوكرانيا في أوجغورود، 24 يناير، حيث التقى نظيره الأوكراني دينيس شميغال.

وتابع بلاخا: "أهداني نائب علبة جعة تكريما للنصر في الحرب العالمية الثانية، وقال إنها من أحد المعجبين. وضعتها بجانبي وواصلت إجراء الاجتماع. وها هي فضيحة تتفجر حول ذلك. لتنتحب صحيفة Dennik N من الأحرف الأولى للاتحاد السوفيتي على العلبة، وكيف أنه من المروع ارتكاب مثل هذه (الجريمة) في يوم زيارة رئيس الوزراء روبرت فيكو إلى أوكرانيا".

وقال بلاخا: "يبدو الأمر وكأن الأوكرانيين لم يقاتلوا أيضا في الجيش السوفيتي. وكأن أكبر إهانة لأوكرانيا هي أن الاتحاد السوفيتي حررنا من الفاشية".

وطرح نائب رئيس المجلس الوطني السلوفاكي عددا من الأسئلة أبرزها "هل يعني هذا أن أوكرانيا التي يحكمها الآن أتباع ستيبان بانديرا يعتبرون الانتصار على الفاشية هزيمة لهم؟".

وتابع: "كيف يمكن أن ينزعج شخص من شريط القديس غيورغي الذي يرتديه بفخر قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية؟ إنه أحد رموز الانتصار على ألمانيا النازية، هل لم يعد من الممكن الاحتفاء به؟" وأكد بلاخا أنه "لن يخفي أبدا الهدايا التي ترمز إلى الانتصار على الفاشية".

وقال: "إن هذا حتى لا يخطر ببالي. شكرا للجيش الأحمر، شكرا للشعب الروسي على تحريرنا من الفاشية، وشكرا لجميع شعوب الاتحاد السوفيتي على القتال من أجلنا".

من الجدير بالذكر أنه، وعلى الرغم من إدانة بارتيسلافا لروسيا ودعم كييف بالكامل بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أن وصول حكومة روبرت فيتسو إلى السلطة قلبت الوضع، بينما صرح رئيس الوزراء السلوفاكي بأنه سيمنع عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" بسبب التهديد باندلاع حرب عالمية ثالثة.

المصدر: EADaily