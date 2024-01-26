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ناريشكين: الغرب يقوم بتدريب مجموعات أوكرانية لضرب محطات نووية في روسيا  

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ناريشكين: الغرب يقوم بتدريب مجموعات أوكرانية لضرب محطات نووية في روسيا  
Sputnik
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تقوم أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول المخابرات البريطانية MI6، بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا.

أعلن ذلك مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، وقال: "يمكنني تقديم أمثلة عن قيام أجهزة المخابرات الغربية، وخاصة جهاز MI6 البريطاني، بتدريب مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية التي تتضمن خططها القيام باستفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا".

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في عام 2023، تحدثت الأنباء عن تحييد مجموعات تخريب أوكرانية كانت تستهدف بعض محطات الطاقة النووية في روسيا.

وفي سبتمبر 2023، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إنه تم اعتقال بعض عناصر إحدى هذه المجموعات التخريبية الذين اعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات تحت إشراف مدربين بريطانيين.

ويشدد الجانب الروسي على ضرورة تصنيف خطط كييف ولندن التي تقف وراءها لارتكاب أعمال تخريبية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، كأعمال إرهاب نووي.

ويشار إلى أن جهاز MI6 البريطاني ضمر الشرور ضد روسيا منذ فترة بعيدة وخطط لتنفيذ أعمال تخريبية ضدها. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، رفع الأرشيف الوطني البريطاني السرية عن وثائق أظهرت أن هذا الجهاز خطط في عام 1948، لتنفيذ عملية تخريب واسعة النطاق ضد الاتحاد السوفيتي تضمنت تفجير السكك الحديدية وبعض المنشآت الحيوية وإرسال طرود بريدية مع متفجرات لنشر الذعر بين السكان.

المصدر: نوفوستي

 

 

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