ناريشكين: الغرب يخطط  لإشعال ثورة في روسيا

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن الغرب الذي آمن بقدرته على تنفيذ انقلابات في مختلف البلدان لتحقيق مصالحه، يفكر في تنظيم ثورة في روسيا، لكنه لن ينجح.

وأضاف ناريشكين في حديث لوكالة نوفوستي: "أستطيع أن أقول بثقة أن أجهزة الاستخبارات الغربية، وخاصة الأمريكية، باتت تؤمن بصدق بقدرة تكنولوجيتها على الإطاحة بما يسمى بالأنظمة غير المرغوب فيها".

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وتابع ناريشكين القول: "طبعا والحق يقال، الغرب يتحمل المسؤولية عن مأساة ما يسمى بالربيع العربي مع كل الفوضى التي تسبب بها وآلاف آلاف القتلى والدمار الكبير".

وأشار رئيس الاستخبارات الروسية، إلى أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مسؤولة أيضا عن مأساة "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا، والتي لا يزال العالم يتعامل مع عواقبها حتى يومنا هذا.

ووفقا له، بسبب هذه "الدوخة من النجاح"، اعتقد الغربيون أنهم يستطيعون التعامل مع روسيا بنفس الطريقة.

وقال: "ولكن هذه المحاولات لم ولن تنجح بتاتا".

المصدر: نوفوستي