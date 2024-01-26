مشرعون أمريكيون: عائلة بايدن كانت تعمل مع شركة طاقة صينية

أعلنت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي أن إفادات أحد شركاء عائلة الرئيس جو بايدن تشير إلى وجود صلات لأفراد العائلة بشركة طاقة صينية.

وقالت اللجنة في بيان لها، يوم الخميس: "اليوم أدلى بإفاداته مرفين يان، شريك عائلة بايدن على صلة بأعمال عائلة بايدن مع شركة CEFC للطاقة، المرتبطة بالسلطات الصينية".

وأضاف البيان أن "ميرفين يان اعترف بأن عائلة بايدن لم تمتلك أي خبرات في مجال الطاقة والبنية التحتية، ولم يكن لديها تصور لما يمكن أن يقدموا لها".

وأشار البيان إلى أن "الإفادات تثير الكثير من التساؤلات بشأن أعمال عائلة بايدن مع الشركة المرتبطة بالحكومة الصينية، ونحن نأمل في معرفة المزيد من المعلومات من روب وولكر، وهو شريك آخر لعائلة بايدن".

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وكانت اللجنة قد اكتشفت شيكا للرئيس بايدن بقيمة 40 ألف دولار، قد يكون له علاقة بشركة CEFC الصينية.

وفي أكتوبر 2023 طالب أعضاء في الكونغرس بايدن بتقديم توضيحات بشأن ملابسات حصوله على شيك آخر بقيمة 200 ألف دولار من أخيه في عام 2018، والذي كانت له أعمال مع شركة Americore.

وكان جمهوريون قد اتهموا بايدن أكثر من مرة بأنه يحصل على أموال من شركات، بما فيها أجنبية، مقابل استخدام نفوذه السياسي لصالح تلك الشركات.

وأكد رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أن على الرئيس "أن يرد على أسئلة الأمريكيين" بشأن تعاملاته المالية مع أخيه وتوضيح شروطها، والكشف عما إذا تلقى مبالغ مالية من أقربائه الآخرين الذين لهم أعمال تجارية.

المصدر: تاس