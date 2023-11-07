سيناتور أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد

صرح السيناتور الأمريكي جيسون سميث، نقلا عن عضو مجلس النواب جيمس كومر، بأنه في الأيام المقبلة، سيتم صدور نحو 20 مذكرة استدعاء في قضايا فساد لأفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال في حديث لقناة "Fox Business" إن الاحتيال المالي يشمل "الكثير من الأشخاص الذين سيتعين عليهم الرد أمام الكونغرس".

وتدل بيانات التحقيق على أن عائلة بايدن أنشأت أكثر من 20 شركة وهمية لغسل الأموال من الصين. وعلى وجه الخصوص يدور الحديث عن 24 مليون دولار و9 أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي الحالي شاركوا في مخططات الأعمال أو استفادوا منها.

المصدر: RT