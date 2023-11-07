 
مباشر
عاجل
3 طائرات مسيرة تهاجم قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل

سيناتور أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdcn

صرح السيناتور الأمريكي جيسون سميث، نقلا عن عضو مجلس النواب جيمس كومر، بأنه في الأيام المقبلة، سيتم صدور نحو 20 مذكرة استدعاء في قضايا فساد لأفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إقرأ المزيد
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سنتخذ قرارا بسحب الثقة من بايدن
رئيس مجلس النواب الأمريكي: سنتخذ قرارا بسحب الثقة من بايدن "قريبا"

وقال في حديث لقناة "Fox Business" إن الاحتيال المالي يشمل "الكثير من الأشخاص الذين سيتعين عليهم الرد أمام الكونغرس".

وتدل بيانات التحقيق على أن عائلة بايدن أنشأت أكثر من 20 شركة وهمية لغسل الأموال من الصين. وعلى وجه الخصوص يدور الحديث عن 24 مليون دولار و9 أفراد من عائلة الرئيس الأمريكي الحالي شاركوا في مخططات الأعمال أو استفادوا منها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا