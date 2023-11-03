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مجلس النواب الأمريكي يتحدث عن هجوم على شاهد في التحقيق ضد بايدن

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مجلس النواب الأمريكي يتحدث عن هجوم على شاهد في التحقيق ضد بايدن
Globallookpress Chris Kleponis - CNP
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كشفت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، عن هجوم من قبل نجل رئيس الدولة هانتر بايدن على شاهد محتمل في التحقيق ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن .

وقالت لجنة الرقابة على منصة "إكس": "يهاجم هانتر بايدن وفريقه القانوني مرة أخرى أي شخص يعارض عائلة بايدن علانية. هذه المرة، هدفهم هو توني بوبولينسكي، وهو شاهد محتمل في تحقيقنا".

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وأضافت أنها لا تنوي التسامح مع تهديد الشهود.

وأردفت: "الحقيقة ستظهر قريبا بما فيه الكفاية، على الرغم من أساليب الترهيب التي يتبعها فريق بايدن".

وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه قد يتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي قريبا.

وتجري اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.

المصدر: نوفوستي

 

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