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يعود لبايدن من "أموال غير مشروعة".. النواب الأمريكي ينشر صورة شيك بقيمة 40 ألف دولار(صور)

أخبار العالم

يعود لبايدن من
Globallookpress
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أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر نشر نسخة لشيك بقيمة 40 ألف دولار باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه عبارة عن أموال تم تبييضها في الصين.

وقد كتب الجمهوري كومر ذلك في مدونته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأربعاء وأضاف: "أربعون ألف دولار من الأموال غير المشروعة من الصين انتهى بها المطاف في الحساب البنكي لجو بايدن على شكل شيك شخصي".

وكشف كومر أيضا نسخة عن الشيك نفسه، والذي يقال إنه حاليا في حوزة لجنة الرقابة. وبحسب الوثيقة، التي لم يؤكد البيت الأبيض صحتها بعد، تم إصدار الشيك بمبلغ 40 ألف دولار بتاريخ 3 سبتمبر 2017 باسم بايدن بالنيابة عن سارة بايدن، زوجة جيمس بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وبحسب كومر، تم الحصول على هذه الأموال نتيجة "صفقة مشبوهة" مع شركة صينية "مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني" في صيف عام 2017. وجاءت أموال بقيمة 5 ملايين دولار من شركة صينية إلى المشروع المشترك Hudson West III، الذي كان أحد مؤسسيه هانتر، نجل الرئيس الحالي.

وفي أعقاب ذلك، تم تحويل 400 ألف دولار من Hudson West III إلى  Owasco P. C.، والتي يدّعي كومر أنها كانت تحت سيطرة  هانتر بالكامل.

ومن ثم ذهب مبلغ 150 ألف دولار من Owasco PC إلى مجموعة  Lion Hall Group، التي يقول كومر إنها مملوكة لجيمس وسارة بايدن.

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وفي نهاية المطاف، زعم كومر أن سارة بايدن قامت بصرف 50 ألف دولار ووضعتها في حسابها الشخصي وحساب زوجها. حيث تم إرسال 40 ألف دولار من "سداد الديون" إلى جو بايدن.

من جهته، نفى بايدن عدة مرات جميع هذه الاتهامات بشكل قاطع، كما وصف البيت الأبيض التحقيق في اتصالات رئيس الدولة بأعمال ابنه بأنه "سياسة متطرفة في أسوأ حالاتها".

المصدر: نوفوستي

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