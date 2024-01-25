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خلال احتواء الحريق.. نقل كافة مرضى مستشفى "غاندي" في طهران إلى مراكز طبية أخرى

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خلال احتواء الحريق.. نقل كافة مرضى مستشفى
(وكالة الأنباء الإيرانية)
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أعلن نائب وزير الصحة الإيراني سعيد كريمي عن نقل 93 مريضا كانوا في مستشفى "غاندي" الذي تعرض لحريق مساء الخميس إلى مراكز طبية أخرى في طهران، فيما تم احتواء الحريق.

وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني: "تم نقل هؤلاء المرضى إلى مستشفيات فيروزكر ودي وكسرى وياس، والآن لا يوجد مرضى في مستشفى غاندي، ولم يكن لدينا أي وفيات بسبب الحريق".

وأشار كريمي إلى أن حريق مستشفى غاندي قيد التحقيق، وقال: "لا يوجد ما يدعو للقلق، وتم نقل المرضى بسرعة من مستشفى غاندي إلى المراكز الطبية المذكورة بالتعاون مع خدمات الطوارئ".

وأضاف كريمي: "إن الحريق اندلع من الطابق الحادي عشر في مستشفى غاندي ووصل إلى الطوابق الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر".

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وتم احتواء الحريق الذي شب بمستشفى "غاندي" في طهران، حيث أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء جلال ملكي، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية

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