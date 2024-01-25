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واشنطن تحقق في البيانات حول إسقاط قوات كييف لطائرة "إيل-76" بأسلحة أمريكية

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واشنطن تحقق في البيانات حول إسقاط قوات كييف لطائرة
Globallookpress vk.com/newsbelgorod
الدخان الناجم عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"
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أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة تحقق في المعلومات حول استخدام قوات كييف أسلحة أمريكية لإسقاط طائرة "إيل-76" الروسية.

وقالت سينغ ردا على سؤال حول ما إذا كان لدى الجيش الأمريكي معلومات حول إسقاط الطائرة الروسية باستخدام أسلحة أمريكية: "هذه قضية نبحث فيها، ولكن ليس لدي أي معلومات أخرى. لقد رأينا هذه التقارير المتعلقة بالمسؤولية، ونحن ننظر فيها، لكن ليس لدي أي معلومات أخرى في الوقت الحالي".

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وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه نتيجة لفحص موقع تحطم طائرة "إيل-76" ظهر أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.

المصدر: تاس

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