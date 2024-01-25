نائب المندوب الأمريكي: واشنطن تتواصل مع كييف لتقصي الحقائق حول سقوط الطائرة الروسية "إيل-76"

صرح روبرت وود نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن تحاول الحصول على معلومات فيما يتعلق بطائرة النقل الروسية "إيل-76" التي أسقطتها القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود.

وقال وود في مؤتمر صحفي: "من المقرر أن يعقد اليوم الخميس اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبته روسيا بشأن الطائرة إيل-76 ​​التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين".

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وأضاف: "نحاول التحقق من حقيقة ما حدث.. إنها خسارة فادحة".

وأشار وود إلى أن واشنطن "على اتصال" مع سلطات كييف.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا بمن فيهم السجناء).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودان أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.

المصدر: تاس+RT