قال الأسير الأوكراني فاليري كاليوجني إن التدريبات التي تلقيناها على يد مدربين نيوزيلنديين كانت شكلية، وغير واقعية في ظروف القتال الحقيقي.

قال كاليوجني الذي وقع في الأسر في جبهة زابوروجي بعد أيام قليلة من انضمامه للجيش ضمن اللواء 82 الأوكراني: إنه تلقى تدريبات مع من تمت تعبئتهم على يد مدربين من نيوزيلاندا، وكانت التدريبات سطحية للغاية وغير واقعية، لا يمكن استخدامها في ظروف القتال الحقيقي.

وقال: في مركز التدريب في البداية تلقينا التدريبات على يد مدربين أوكرانيين، ولكن في لحظة ما قيل لنا أن 4 مدربين من نيوزيلندا جاءوا لتدريبنا لمدة ما بين 8 إلى 10 أيام برفقة مترجم.

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ووفقا له، قام المدربون الأجانب في مركز التدريب في منطقة جيتومير، بتدريبنا على كيفية الهجوم والدفاع عن الخنادق، والطب التكتيكي، والدفاع عن المرافق والأبنية.

وتابع قائلا: كانوا طوال الوقت في مكان آخر بعيدا عنا، والتدريب كان شكليا فقط. كانت هناك نقاط معينة شرحوها لنا، لكنها لم تكن واقعية في ظروف المعارك الحقيقية.

ويحاول الجيش الأوكراني منذ بداية يونيو من العام الماضي، شن هجوم دون جدوى، ودون تحقيق أي نتائج ميدانية.

وفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت كييف خلال هذا الوقت 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة و2348 مركبة مدرعة.

وفي الآونة الأخيرة بدأ قادة الغرب بالاعتراف بفشل الهجوم المضاد، معلنين أن الأوضاع على الجبهة وصلت إلى طريق مسدود بالنسبة للجانب الأوكراني.

المصدر: تاس