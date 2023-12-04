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أسير أوكراني يتحدث عن معاقبته بسبب إنقاذه "جريحا"

أخبار العالم

أسير أوكراني يتحدث عن معاقبته بسبب إنقاذه
AP
أرشيف
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تحدث الأسير الأوكراني ليونيد موسكفين أن قائد فرقته عاقبه، لأنه أخرج رجلا مصابا بجروح خطيرة من تحت النار، وليس "شخصا مصابا بجروح خفيفة".

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وروى موسكفين: "لقد كان الظلام بالفعل، سمعت طلقات نارية، ورأيت أن رفيقي أصيب. وأخرجته وعاقبني قائد الفرقة بسبب ذلك، وقال: "لماذا أخرجته؟ كان ينبغي أن تأخذ شخصا مصابا بجروح "أسهل"، وليس "مصابا بجروح خطيرة". وبعد ذلك نقلوني إلى فرقة هجومية".

وأضاف أنه بعد ذلك أصيب بشظية قذيفة خلال المعركة وأسرته القوات الروسية.
المصدر: نوفوستي

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