جندي أوكراني: السلاح الذي بحوزة الجنود الأوكرانيين خردة عسكرية غربية منتهية الصلاحية

أكد أسير أوكراني لدى القوات الروسية في مقاطعة زاباروجيه، أن السلاح الذي بحوزة الجنود الأوكرانيين عبارة عن "خردة عسكرية غربية منتهية الصلاحية".

وقال الأسير في مقابلة مع RT: "الشعب الأوكراني بات يعلم أن نظام كييف يكذب ويغرر به من أجل التغطية على تواطئه مع الغرب ضد روسيا".

وأضاف "الحق والقوة إلى جانب روسيا، نظام كييف يكذب ويحيك القصص ليغرر بالشعب الأوكراني من أجل التغطية على تواطئه مع الغرب ضد روسيا".

وأشار إلى أن نظام كييف "يقوم بتجنيد الجميع ممن يقوى على حمل السلاح ومن هو غير قادر على ذلك".

وتسائل عن عدم ذهاب المسؤولين الأوكرانيين وأبنائهم إلى القتال، معربا عن يقينه في "أنه لو حصل ذلك لتوقفت الحرب خلال أسبوع، وكانوا سيرضخون لمطالب روسيا لأن ارواحهم عزيزة عليهم ولكن لا يأبهون للشعب".

وأضاف "لن نكسب الحرب، لأن لدى الروس جنودا شبابا مدربين ونحن كبار في السن غالبيتنا من المتقاعدين، أسلحتهم متطورة وفعالة وأعدادهم كبيرة، سلاحنا خردة عسكرية غربية منتهية الصلاحية، يجب على الغرب التوقف عن التدخل في أوكرانيا وتسيير قيادتها وفق مصالحه كنا نعيش بسلام مع الروس قبل تدخل الغرب".

وختم قائلا: "هذه الحرب لن تجلب الخير لشعبي، هذه حرب غسيل أموال يستفيد منها نظام كييف والغرب يريدون القضاء على أوكرانيا والسيطرة عليها لكن روسيا لن تسمح بذلك".

المصدر: RT