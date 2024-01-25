صرح ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "نوفوستي" بأنه قد تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة "إيل-76" التي أسقطت في منطقة بيلغورود يوم أمس وعلى متنها أسرى من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ إنه تم اكتشاف الصندوقين الأسودين للطائرة، جهاز تسجيل بيانات الرحلة والتسجيل الصوتي، وأشار إلى أنهما "في حالة جيدة" بينما كانا في الجزء الخلفي من الطائرة، وتم تسليمهما إلى المحققين.

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وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع السجناء الذين كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)". وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي