قال رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بإسقاط الطائرة "إيل-76" لثلاثة أسباب على الأقل.

جاء ذلك وفق ما صرح به روغوف لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "لقد تم تنفيذ الضربة بشكل مقصود ومتعمد، فيما كان العدو يعلم أن هذه الطائرة لم تستخدم لأغراض عسكرية، بل لنقل الأسرى".

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ووفقا له، فإن نظام زيلينسكي يسعى بإسقاطه طائرة تقل أسرى الحرب الأوكرانيين إلى تحقيق عدة أهداف:

الأول، هو "إظهار القدرة على مواصلة قتل الروس" للقيمين الغربيين. والثاني، هو تعطيل جميع المفاوضات بشأن تبادل الأسرى. والثالث، هو تخويف أفراد الجيش الأوكراني من الاستسلام للأسر الروسي. وقال روغوف: "إن حجم الاستسلام من جانب أفراد الجيش الأوكراني للأسر الروسي يتزايد، لهذا يعاني نظام زيلينسكي من الذعر، بينما أصبحت عمليات التبادل الآن غير مفيدة بالمرة بالنسبة لزيلينسكي، حيث يعود الأسرى ويحكون عن المعاملة الكريمة التي يلاقونها في روسيا. وكلما زاد عدد هؤلاء الأشخاص العائدين، كلما زاد عدد الاستسلام من قبل أفراد الجيش الأوكراني، وكلما تحطمت الدعاية الموجهة لكراهية الروس".

وشدد روغوف على أن الزيادة في عدد المستسلمين في مواجهة الخسارة الوشيكة لأفدييفكا توجه ضربة أكبر للحفاظ على جبهة القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم أمس الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع السجناء الذين كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)". وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.

المصدر: نوفوستي