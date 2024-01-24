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الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف جندي أوكراني ضمن برنامج Interflex

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الدفاع البريطانية تعلن الانتهاء من تدريب نحو 40 ألف جندي أوكراني ضمن برنامج Interflex
AP
علم بريطانيا
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أفادت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء بأنها أنهت تدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري أوكراني، ضمن التدريبات المتعددة الجنسيات Interflex.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" أن القوات البريطانية وحلفاءها دربوا أكثر من 38 ألف جندي أوكراني"

وأضافت كما تم تدريب أكثر من 34 ألف شخص أكملوا برنامج تدريب المشاة، كما أتم 4 آلاف آخرين دورات تدريبية خاصة للأطباء وخبراء المتفجرات ومشاة البحرية.

وفي صيف عام 2022 تم إطلاق عملية "Interflex" الدولية لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا، وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن هذه العملية أكبر برنامج تدريب عسكري من نوعه على الأراضي البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية".

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي 

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