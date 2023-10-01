الدفاع البريطانية: سندرب أكثر من 50 ألف عسكري أوكراني بحلول نهاية العام الجاري

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة تخطط لتدريب أكثر من 50 ألف عسكري أوكراني بحلول نهاية العام الجاري 2023.

وقال شابس في مؤتمر حزب المحافظين: "نحن نساعد في تدريب طياري مقاتلا إف-16، وبحلول نهاية هذا العام، سنكون قد قمنا بتدريب أكثر من 50 ألف مجند أوكراني، على الرغم من أن التدريب بدأ قبل فترة طويلة من الحرب".

وفي الفترة من 2015 إلى فبراير 2022، قامت بريطانيا بتدريب 22 ألف عسكري أوكراني كجزء من عملية "Orbital"، وقبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تقليص هذا البرنامج.

وفي صيف عام 2022، تم إطلاق عملية "Interflex"، وكجزء من هذه الدورات، أكمل 26.5 ألف عسكري أوكراني تدريبهم في بريطانيا.

وفي وقت سابق، قال شابس إن لندن تعتزم زيادة العدد الإجمالي للأفراد العسكريين الأوكرانيين الذين تم تدريبهم كجزء من عملية Interflex إلى 30 ألفا بحلول نهاية العام.

هذا وكشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، يوم أمس السبت، أنه سيتم نشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين.

وفي مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، قال شابس إنه أجرى محادثات مع قادة الجيش حول نقل برنامج تدريب رسمي بقيادة بريطانيا "إلى أوكرانيا" بدلا من الاعتماد على قواعد بريطانيا وأعضاء الناتو الآخرين، كما دعا المزيد من شركات الدفاع البريطانية إلى إنشاء مصانع في أوكرانيا.

المصدر: RT