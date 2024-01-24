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موسكو: الدفاعات الروسية أسقطت 133 مسيرة أطلقتها كييف على محطة زابوروجيه خلال أسبوع

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موسكو: الدفاعات الروسية أسقطت 133 مسيرة أطلقتها كييف على محطة زابوروجيه خلال أسبوع
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أعلنت البعثة الروسية لدى المنظمات الدولية في فيينا أن الدفاعات الروسية أسقطت أكثر من 130 مسيرة أطلقتها قوات كييف على محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار المحاذية خلال أسبوع.

وجاء في بيان البعثة الروسية: "من 8 إلى 15 يناير الجاري أسقطت القوات الروسية 133 مسيرة أطلقتها أوكرانيا على محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية ومدينة إنيرغودار لموظفي المحطة وأسرهم المحاذية". 

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وتقع محطة زابوروجيه على الضفة الشرقية لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والقدرة على توليد الكهرباء.

وتقع المحطة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، حيث تم ربطها بشبكة الطاقة الروسية، وإلحاقها بمؤسسة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي.

المصدر: نوفوستي

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