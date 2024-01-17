الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وضع "الإغلاق البارد" للمفاعل رقم 6 في محطة زابوروجيه الكهروذرية

فحص خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين الماضي قاعة المفاعل رقم 6 في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وأكدوا أن المفاعل في وضع "الإغلاق البارد"

وقالت الوكالة: "سُمح في 15 يناير لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى قاعة المفاعل رقم 6 في محطة زابوروجيه الكهروذرية بعد أن مُنعوا في السابق من الوصول. وأثناء وجودهم في قاعة المفاعل، قام الفريق بفحص المكونات الرئيسية للمفاعل، وأكدوا أن المفاعل في وضع الإغلاق البارد".

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كما زار الخبراء غرفة التوربينات في وحدة الطاقة وغرف الأنظمة الأمنية ومولدات الديزل للطوارئ.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة الشرقية لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والقدرة على توليد الكهرباء.

وتقع المحطة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، حيث تم ربطها بشبكة الطاقة الروسية، وإلحاقها بمؤسسة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي.

المصدر: نوفوستي