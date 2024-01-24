الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية جنوب غربي روسيا

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطة مسيرة أوكرانية في قرية بليجني بالمقاطعة.

وقال: "أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق قرية بليجني في مقاطعة بيلغورود دون وقوع إصابات".

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واستهدفت القوات الأوكرانية بلدات المقاطعة أمس الثلاثاء بأكثر من 18 قذيفة و10 درونات، ما تسبب بإصابة شخص واحد.

وتقع بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، وتواصل القوات الأوكرانية قصف المنطقة بانتظام ومحاولات تنفيذ أعمال تخريبية فيها.

المصدر: نوفوستي