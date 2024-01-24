روسيا ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال طائرة "إيل-76" إلى مطار العريش المصري، تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وقال المكتب الصحفي للوزارة: "أرسلت وزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري طائرة شحن "إيل-76" تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة".

وأضاف: "تحمل الطائرة مواد غذائية ومستلزمات صحية وزنها الإجمالي حوالي 30 طنا".

وتابع أنه سيتم في العريش تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري، الذي سيتولّى إيصالها إلى محتاجيها في غزة.

المصدر: تاس