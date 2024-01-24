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روسيا ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة

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روسيا ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال طائرة "إيل-76" إلى مطار العريش المصري، تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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طائرة روسية تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة تحط في مطار العريش
طائرة روسية تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة تحط في مطار العريش

وقال المكتب الصحفي للوزارة: "أرسلت وزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري طائرة شحن "إيل-76" تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة".

وأضاف: "تحمل الطائرة مواد غذائية ومستلزمات صحية وزنها الإجمالي حوالي 30 طنا".

وتابع أنه سيتم في العريش تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري، الذي سيتولّى إيصالها إلى محتاجيها في غزة.

المصدر: تاس

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