روسيا ترسل طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة
Sputnik
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إرسال طائرة "إيل-76" إلى مطار العريش المصري، تحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال المكتب الصحفي للوزارة: "أرسلت وزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري طائرة شحن "إيل-76" تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة".
وأضاف: "تحمل الطائرة مواد غذائية ومستلزمات صحية وزنها الإجمالي حوالي 30 طنا".
وتابع أنه سيتم في العريش تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري، الذي سيتولّى إيصالها إلى محتاجيها في غزة.
المصدر: تاس