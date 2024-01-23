كوليبا: صناعة الدفاع الغربية تنتج كميات غير كافية من الذخيرة

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أن صناعة الدفاع الغربية تنتج كمية غير كافية من الذخيرة، مشيرا إلى أنه لا كييف ولا الغرب نفسه يمتلك ما يكفي منها.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "بينما زادت أوكرانيا إنتاجها بشكل كبير وستواصل القيام بذلك، ما زلنا نرى أن صناعة الدفاع الغربية، أي الصناعة الدفاعية في الدول التي تساعدنا، غير قادرة على إنتاج ما يكفي من ذخيرة المدفعية".

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وبرأيه أن الإنتاج العسكري الغربي لا يلبي "لا احتياجات الحرب في أوكرانيا ولا الاحتياجات الدفاعية للدول نفسها".

وأضاف: "بينما نحن نقدّر كل ما نحصل عليه، فإن حجم الحرب يتطلب المزيد".

وقال كوليبا إن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

وأضاف أيضا أن كييف لا تزال تتفاوض مع الحكومة الألمانية بشأن توريد صواريخ توروس كروز، والتي وفقا له، من المفترض أن كييف ستحتاجها لشن هجمات على البنية التحتية العسكرية الروسية، وليس على الأراضي الروسية.

وانتقد كوليبا أيضا "الشركاء الغربيين "، مشيرا إلى أنهم"يناقشون إمدادات الأسلحة إلى كييف منذ فترة طويلة جدا".

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات محددة، نرى أن شركاءنا غالبا ما يغرقون في مناقشات لا نهاية لها..ولكن الآن ليس الوقت المناسب للغرق، يجب علينا السباحة".

واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق بأنه لا يوجد إنتاج عسكري في العالم كله يكفي أوكرانيا لتحمل حرب ضد الجيش الروسي.

وأعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في 14 يناير أن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجاتها من الأسلحة بشكل كامل من إنتاجها الخاص.

المصدر: نوفوستي+RT