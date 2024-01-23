السفير الأمريكي يصدر بيانا بشأن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"

علق السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، على قرار البرلمان التركي بخصوص مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية حول انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وفي بيان له، قال جيف فليك: "أقدر بشدة قرار البرلمان التركي بالموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي".

وأضاف فليك: "خطوة انضمام السويد لحلف الناتو هي خطوة حاسمة لتقوية الحلف، وهو الأمر البالغ الأهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وأردف: "الالتزام التركي تجاه حلف الناتو، يظهر بوضوح شراكتنا الدائمة..أقدم شكري لشعب وحكومة تركيا".

هذا وصادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وسبق أن وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا طلبات انضمام إلى "الناتو" عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.

وأخرت تركيا التصديق على طلب السويد لأكثر من عام متهمة استوكهولم بالتساهل الشديد مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها، بما في ذلك المسلحون الأكراد وأعضاء شبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

ولتلبية مطالب أنقرة عدّلت السويد دستورها واعتمدت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب بعدما اتهمت تركيا السويد بأنها تؤوي مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "ارهابية".

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ومن جانبه ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انضمام السويد إلى "الناتو" بموافقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء 40 مقاتلة "إف-16" جديدة، إضافة إلى مجموعات تحديث لأسطولها الجوي الحربي الحالي. كما دعا أردوغان كندا وحلفاء آخرين في "الناتو" إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.

المصدر: أ ف ب + RT